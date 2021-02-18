Красногорск, , 17:10 — REGNUM В январе 2021 года поголовье коров в Подмосковье возросло более чем на 5 тыс. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие цифры приведены 18 февраля на сайте правительства Московской области.

Всего в сельхозпредприятиях региона насчитывается 86 646 голов коров, что на 6% выше показателей годовалой давности, отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Что касается удоев молока, то продуктивность коров за год увеличилась с 7,3 тысячи килограмма на одну корову до 7,7 тысячи килограмма на одну корову в 2021 году.

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