Москва, , 16:54 — REGNUM В Москве на строительных объектах проводятся проверки миграционного законодательства, сообщил 18 февраля глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, рейды проводит правительство Москвы совместно с полицией. С ноября 2020 по январь 2021 года проверены 63 крупных строительных предприятия, рассказал Пуртов. К ответственности за работу без патента привлекли 174 иностранных гражданина, нарушителям грозит выдворение.

Кроме того, проводятся административные расследования по отношению к работодателям. Им грозят штрафы до 1 млн рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток.

«Особое внимание уделяется проверкам организаций, за которыми числятся трудовые мигранты, имеющие задолженность по оплате патента или своевременно не переоформившие патент на новый срок», — отметил Кирилл Пуртов.