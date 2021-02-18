Астрахань, , 16:54 — REGNUM В Астраханской области 18 февраля подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 27 тыс. 267 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 491 человек.

Выздоровели 17 тыс. 826 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 534 человека скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,92.

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