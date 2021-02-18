Москва, , 16:52 — REGNUM В Москве наблюдается снижение распространения коронавируса среди школьников. Об этом сообщила 18 февраля заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Школьный класс Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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«Месяц назад учащиеся всех классов вернулись к очным занятиям. Уже четыре недели мы наблюдаем спад заболеваемости во всех возрастных группах, включая детей», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом Ракова уточнила, что среди учащихся начальных классов заболеваемость снизилась на 11%, а в средних и старших классах — на 27%. В среднем же по сравнению с пиком эпидемии показатель снизился более чем на 60%.

По мнению заместителя мэра, эти данные свидетельствуют о том, что момент для возвращения школьников к очной форме обучения был выбран правильно. «Эпидемическая ситуация не ухудшилась, и, я надеюсь, продолжит с каждым днём только улучшаться», — отметила она.

Ракова также напомнила, что во всех школах продолжают действовать санитарные меры, введенные ещё в начале учебного года. В случае выявления инфицированного среди учащихся весь класс переводится на дистанционное обучение в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.