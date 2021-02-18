Волгоград, , 16:48 — REGNUM Россиянин, объявленный в международный розыск на основании запроса ГУ МВД России по Волгоградской области, будет экстрадирован из Праги в Волгоград. Мужчину обвиняют в хищении двух автомобилей премиум-класса, сообщили ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе ведомства.

Участники организованной преступной группы в декабре 2015 года похитили две дорогостоящих иномарки, используя специальные технические средства. Автомобили спрятали в заранее арендованных гаражных боксах на территории города Камышина Волгоградской области.

«Спустя две недели сообщники фигуранта арендовали грузовой автомобиль с полуприцепом-рефрижератором, чтобы вывезти похищенные автомобили с территории региона, но были задержаны при погрузке. Сам предполагаемый организатор преступления покинул Россию и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Ему заочно предъявлено обвинение в краже», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обвиняемый задержан на территории Чешской Республики. 18 февраля его представителям российских правоохранительных органов для доставки из Праги в Москву.