Салехард, 18 февраля 2021, 16:34 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 51 случай.
Основные очаги заражения на 18 февраля в ЯНАО: Ноябрьск — 8 случаев; Приуральский район — 11; Новый Уренгой — 5.
Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 18 февраля 36 670 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 293 человека, 394 пациента с COVID-19 скончались.