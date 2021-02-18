Калуга, , 16:48 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 138 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 18 февраля. Днём ранее, 17 февраля, в регионе был зарегистрирован 141 случай.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 28 тыс. 611 человек, 2071 человек находится на лечении, 26 тыс. 296 человек выздоровели, 244 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (390), в Обнинске (199), Боровском (111) и Кировском (109) районах.

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