Сингапур, , 16:04 — REGNUM В Сингапуре у мужчины, который получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer/BioNTech, менее суток спустя после прививки остановилось сердце. При этом в региональном минздраве смерть местного жителя не связали с вакцинацией.

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Уточняется, что первую дозу препарата мужчине ввели утром 16 февраля, а ночью он был доставлен в больницу, где у него произошла остановка сердца.

«Согласно предварительному заключению больницы, признаков того, что остановка сердца произошла из-за вакцинации, не обнаружено», — цитирует ТАСС текст сообщения ведомства.

Также в минздраве добавили, что в анамнезе пациента присутствуют онкологическое заболевание, гипертония и гиперлипидемия.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Соединённых Штатах спустя две недели после прививки от COVID-19 вакциной от Pfizer/BioNTech скончался врач. Супруга покойного Хайди Некельманн однозначно связывает смерть мужчины с вакциной. По словам женщины, её муж вёл здоровый образ жизни, не курил, крайне редко употреблял алкоголь. При проверке состояния здоровья у мужчины не нашли никаких заболеваний.