Санкт-Петербург, , 16:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили на 1,5 года условного срока бывшего сотрудника МВД Вадима Бойко, более известного как «жемчужный прапорщик». Мужчина был признан виновным в избиении полицейского. Об этом 18 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Напомним, нападение на полицейского Бойко совершил в сентябре 2020 года в отделе полиции, куда попал из-за дебоша в пьяном состоянии. В какой-то момент мужчина обозлился на одного из сотрудников и ударил оппонента кулаком в челюсть.

Дело рассматривал Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. Он решил, что Вадим Бойко виновен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). За данное деяние мужчине грозило наказание вплоть до лишения свободы до пяти лет.

«Бойко вину признал, принес потерпевшему извинения, — уточнили в ОПС. — Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком два года».

Отметим, это уже третье уголовное дело «жемчужного прапорщика», получившего широкую известность после задержания митингующих 31 мая 2010 года. В тот день, будучи при исполнении, Бойко беспричинно избил одного из участников акции, не оказывавшего никакого сопротивления. У представителя правоохранительных органов на руке были жемчужные четки.

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