Тюмень, , 15:55 — REGNUM В Тюменской области с 19 по 22 февраля ожидается аномально морозная погода. Об этом предупреждает тюменцев региональное ГУ МЧС.

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По ночам будут стоять 30-градусные морозы. Днём будет «теплее» на 10 градусов.

Спасатели просят тюменцев отложить дальние поездки на автомобилях, тепло одеваться, применять для обогрева исправные электроприборы и быть внимательными к печному оборудованию.