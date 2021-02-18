Тирасполь, , 17:35 — REGNUM Президент Приднестровья Вадим Красносельский 18 февраля в ходе совещания оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса заявил о необходимости приобрести холодильную камеру для хранения вакцины COVID-19, произведенной американской компанией Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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По данным пресс-службы, на совещании отметили, что в стране есть оборудование, которое позволяет хранить российский препарат «Спутник V» и другие вакцины, но средство из США необходимо держать при температуре до — 70 °C.

Сообщается, что в ходе совещания было принято решение приобрести холодильную камеру, в которой можно разместить около 83 тыс. доз вакцины. Ее стоимость оценивается в диапазоне от €6,5 тыс. до €6,2 тыс.

Стоит отметить, что вакцину Pfizer Приднестровью пообещал передать президент Румынии Клаус Йоханнес. Также в ПМР ждут российскую вакцину «Спутник V».

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