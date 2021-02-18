Саранск, , 15:55 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1954 года рождения поступила в Республиканскую клиническую больницу им. С.В. Каткова с диагнозом «новая коронавирусная инфекция, тяжелое течение». Осложнение — двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляли сопутствующие патологии, в том числе сахарный диабет второго типа и ожирения.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 152 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 февраля в регионе выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 64 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 269 случаев.