Красногорск, 18 февраля 2021, 15:51 — REGNUM Из-за низких температур в Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.
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На прогностической карте предупреждений для Центрального федерального округа (ЦФО) указано, что в регионе ожидается аномальная температура воздуха на 7−12 градусов ниже многолетней нормы.
Период предупреждения действует до 11:00 20 февраля. Также до этого времени действует «жёлтое» предупреждение из-за гололедицы.
При этом «оранжевое» предупреждение распространяется на все регионы округа кроме Москвы и Воронежской области.