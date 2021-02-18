Москва, , 15:49 — REGNUM В Московской области на федеральных трассах за последние сутки убрано более 3 тыс. кубометров снега. Высота снежного покрова достигла 74 см, сообщили в Росавтодоре.

В настоящее время уборка снега на трассах Подмосковья продолжается, в уборке задействовано 593 единицы техники. Дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме.

Автомобилистов просят отказаться от поездок на личном транспорте. Снижение числа авто позволит дорожным службам более оперативно убрать снег и обработать федеральные трассы противогололедными средствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очистку автодорог от снега и его вывоз планируется завершить в Подмосковье к 18 февраля.

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