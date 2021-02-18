Конакри, , 15:51 — REGNUM Власти Гвинеи намерены купить российскую антикоронавирусную вакцину «Спутник V». Об этом помощник министра здравоохранения Гвинеи Мозаммен Ламин Янсан заявил 18 февраля на брифинге регионального отделения ВОЗ по Африке.

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Он отметил, что препарат показал себя безопасным. В стране пациенты получили 60 тестовых доз вакцины, за их состоянием наблюдают врачи. Никакие побочные эффекты пока не выявлены.

В настоящий момент власти Гвинеи ведут переговоры с Российской Федерацией о закупке препарата, сказал Янсан. Поставка «Спутника V» ожидается до конца февраля.