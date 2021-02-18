Берн, , 15:46 — REGNUM Штамм вируса Эбола, ставший причиной нынешней вспышки заболевания в Демократической республике Конго, является аналогичным выявленному в минувшем году во время вспышки лихорадки в регионе Северное Киву. Об этом 18 февраля сообщила на брифинге лава регионального отделения ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

«Мы получили результаты. И действительно, есть связь между нынешней вспышкой и предыдущими вспышками, которые были в Северном Киву в Демократической республике Конго», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вспышка лихорадки Эбола, зафиксированная в Демократической Республике Конго (ДР Конго) и Гвинее, несет риск для всей Западной Африки.