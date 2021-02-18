Уфа, , 15:56 — REGNUM Обстоятельства гибели сотрудника управляющей компании выясняют в Башкирии. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительной информации, днем 17 февраля текущего года в Уфе 30-летний рабочий очищал снег с крыши четырехэтажного жилого дома по улице Мира. В какой-то момент мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при проведении работ.

Расследование дела продолжается.

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