Тюмень, 18 февраля 2021, 15:39 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 95 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 98 случаев.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 18 февраля коронавирусом заразились 30 424 человека. Выздоровели 28 603 человека, скончались 268 пациентов с COVID-19.