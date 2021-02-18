Москва, , 15:38 — REGNUM В Москве все городские поликлиники (взрослые и детские) переведут на электронный документооборот. Бумажные документов и медицинских карт не будет, передаёт «Медвестник».

Переход всех поликлиник Москвы начнётся в апреле 2021 года. В двух детских столичных поликлиниках уже оцифровка информации, на них опробуют нововведение.

По итогам «пилотного» проекта с октября новый порядок распространят на другие медучреждения Москвы. Документы в электронном виде будут храниться в Единой медицинской информационно-аналитической системе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве более 350 тысяч горожан на портале mos.ru пользуются своими электронными медицинскими картами.

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