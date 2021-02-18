Новосибирск, , 15:34 — REGNUM В Сибирском федеральном округе с начала текущего учебного года более 6 тысяч школ получили средства из федерального бюджета на организацию горячего питания учеников начальных классов. Горячими обедами обеспечено более 99% школьников. Такие данные были озвучены во время совещания, которое провёл сегодня, 18 февраля, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибири Сергей Меняйло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом в ходе проверок школ в ряде сибирских регионов зафиксировано большое количество нарушений — нарушение режима проведения уборок, несоблюдение персоналом пищеблоков правил личной гигиены, отсутствие допуска работников по медицинским показаниям.

Много нарушений выявлено и у поставщиков продуктов школьного питания — есть факты несоответствия пищевых продуктов заявленным показателям качества, условиям и срокам хранения и транспортировки.

«Органам исполнительной власти регионов следует усилить контроль за работой поставщиков. Нужно создать эффективный комплекс предупредительных мер, которые позволят не допустить поставки в образовательные учреждения некачественной продукции», — заявил Меняйло.