Токио, 18 февраля 2021, 15:32 — REGNUM В сети появился первый тизер-трейлер новой игры по мотивам киносаги «Звёздные войны». Его опубликовали 18 февраля на YouTube-канале компании Nintendo.
Игра будет называться Star Wars: Hunters. По словам разработчиков, это условно-бесплатный многопользовательский экшен, основанный на командном взаимодействии.
Релиз Star Wars: Hunters должен состояться в 2021 году. Точная дата пока не сообщается.
Читайте ранее в этом сюжете: На консоли Nintendo Switch перевыпустят трилогию игр Ninja Gaiden