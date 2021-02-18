Токио, , 15:32 — REGNUM В сети появился первый тизер-трейлер новой игры по мотивам киносаги «Звёздные войны». Его опубликовали 18 февраля на YouTube-канале компании Nintendo.

Игра будет называться Star Wars: Hunters. По словам разработчиков, это условно-бесплатный многопользовательский экшен, основанный на командном взаимодействии.

Релиз Star Wars: Hunters должен состояться в 2021 году. Точная дата пока не сообщается.

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