Архангельск, , 15:31 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области COVID-19 диагностировали 174 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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В Архангельске список заболевших пополнили 44 человека, в Северодвинске — 31, в Пинежском районе — 17, в Онежском — 16, в Устьянском — 9. Новые случаи выявлены также в Вельском, Няндомском и других районах области.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 4317 человек.