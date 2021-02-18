Уфа, , 15:32 — REGNUM Трех сотрудников Ростехнадзора осудили за получение взятки в Башкирии. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде было установлено, что в феврале 2019 года в Нефтекамске заместитель начальника отдела и два государственных инспектора Ростехнадзора проводили проверку объекта капитального строительства нефтяного месторождения, который расположен в Янаульском районе. В ходе проверки они выявили нарушения при выполнении строительства и оформлении документации. Фигуранты уголовного дела сообщили работнику нефтедобывающей организации, что за 150 тысяч рублей они будут содействовать в составлении положительного заключения об отсутствии нарушений на объекте.

Сообщается, что представитель этого предприятия сообщил о случившемся сотрудникам правоохранительных органов. Один из фигурантов уголовного дела был задержан после получения денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки и злоупотребления должностными полномочиями.

Кроме этого, было установлено, что летом 2018 года замначальника отдела два раза получил по 30 тысяч рублей за игнорирование выявленных нарушений на других объектах. Свою вину он не признал. Другие фигуранты уголовного дела признали вину в совершенных преступлениях.

В результате суд признал подсудимых виновными и приговорил заместителя начальника отдела к условному лишению свободы сроком на восемь лет с испытательным сроком на четыре года, а также штрафу в размере 2,25 млн рублей. Другого фигуранта уголовного дела приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Помимо этого, двум подсудимым запрещается осуществлять организационно-распорядительные функции на предприятиях, занимающихся технадзором, в течение семи и четырех лет соответственно.

Сообщается, что уголовное дело в отношении третьего подсудимого сотрудника Ростехнадзора было выделено в отдельное производство из-за заключения им досудебного соглашения. Суд приговорил его к пяти годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, также штрафу в размере 767,5 тысяч рублей.

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