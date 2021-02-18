Владикавказ, , 15:25 — REGNUM В Северной Осетии 20 лет назад группа лиц совершила похищение двоих местных жителей. Наказание за это преступление один из похитителей понес только сейчас, так как 20 лет скрывался от следствия, проживая по поддельным документам, сообщили 19 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд признал его виновным в разбое, похищении человека и других преступлениях и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как известно из материалов дела, обвиняемый — 41-летний уроженец города Владикавказа. В январе 2000 года вместе с девятью вооруженными подельниками он похитил двоих жителей Пригородного района. Злоумышленники вывезли потерпевших на территорию соседней республики и там удерживали, требуя выкуп, в течение нескольких дней.

Ранее были задержаны и преданы суду подельники обвиняемого, а в апреле 2020 года он сам попался в руки правоохранителей на территории Адыгеи.

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