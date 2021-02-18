Москва, , 15:45 — REGNUM Актрису Наталью Белохвостикову потрясло знакомство с актёром Андреем Мягковым, которое произошло на съёмках в начале 1970-х годов. Об этом она рассказала 18 февраля телеканалу «360».

Известие о смерти Мягкова Белохвостикова назвала огромным горем. Она посетовала на то, что об актёре бессовестно не говорили последние годы.

«А для меня это просто горе огромное, потому что это часть моей судьбы, моей жизни, моего сердца. Это был первый человек, которому я сказала, что у меня родилась дочка», — поделилась актриса.

Белохвостикова впервые встретилась с Мягковым на съёмках фильма Марка Донского «Надежда». Потрясением стало то, что актёр был ранимый, чуткий, теплый, отзывчивый и добрый человек.

Мягков сыграл невероятную палитру ролей. Он не был похож на артиста в привычном понимании этого слова, он жил как дышал, добавила актриса.

Как сообщало ИА REGNUM, Народный артист России Андрей Мягков скончался 18 февраля у себя дома в возрасте 82 лет, предположительно, от острой сердечной недостаточности. Среди известных картин с его участием «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж», «Братья Карамазовы».

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