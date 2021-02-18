Токио, , 15:21 — REGNUM Трилогию экшен-игр Ninja Gaiden выпустят на гибридной консоли Nintendo Switch 10 июня 2021 года. Об этом 18 февраля сообщалось на онлайн-презентации Nintendo Direct.

По словам разработчиков, в Ninja Gaiden: Master Collection войдут не только игры, но и весь выходивший для них загружаемый контент. В том числе, уникальные костюмы для главного героя и различные игровые режимы.

Напомним, Ninja Gaiden — это популярная серия экшен-игр о приключениях воина-ниндзя Рю Хаябусы. Первая часть франшизы вышла ещё в 1988 году.

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