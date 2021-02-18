Стокгольм, , 16:04 — REGNUM Незащищенные в социально-экономическом отношении группы населения Швеции пострадали от SARS-CoV-2 сильнее всего. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Теперь исследователи из министерства юстиции намерены выяснить, учитывалось ли социальное неравенство при принятии решений о введении тех или иных карантинных мер в начале пандемии.

Члены специального созданного комитета по изучению вопросов миграции в рамках министерства юстиции считают, что не у всех граждан есть одинаковые условия для выполнения карантинных ограничений в равной степени.

По различным причинам пандемия коронавируса сильнее всего ударила по тем, кто живет в тяжелых бытовых условиях. Как правило, эти люди не могут работать из дома, и им часто приходится ехать на работу на общественном транспорта, что увеличивает риск заражения коронавирусом.

Зачастую наиболее бедные жители Швеции родом из других стран. Согласно отчету комитета, за время пандемии стратегия шведских властей не предусматрела, как существующая дифференциация в обществе сможет повлиять на риск заболеть COVID-19.

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