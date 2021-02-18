Москва, , 15:21 — REGNUM Советского и российского актера, народного артиста России Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище Москвы 20 февраля. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба МХТ имени А. П. Чехова.

Андрей Мягков в роли Аркадия Гайдара Цитата из к/ф «Серебряные трубы». Реж. Эдуард Бочаров. 1968. СССР. 1970

Уточняется, что гражданская панихида по актеру начнется в здании театра 20 февраля в 10:00 мск, а после нее — пройдет его отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

«Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы», — также говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует по поводу кончины советского и российского актера, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.

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