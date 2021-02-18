Кемерово, , 15:16 — REGNUM Автопарки восьми муниципалитетов Кемеровской области пополнятся новым городским автотранспортом: в регион поступило семь городских и 19 пригородных автобусов. Техника поступила по государственной программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Новый транспорт в Кузбасс приходит еженедельно, сейчас встречаем очередную партию общей стоимостью почти 220 миллионов рублей, — отметил губернатор Сергей Цивилёв. — До конца первого квартала ожидаем еще более 170 новых экологичных и вместительных автобусов. В результате к 300-летию Кузбасса автопарк региона обновится на 60%».

Прибывшие автобусы выйдут на маршруты Кемерова, Юрги, Новокузнецка, Новокузнецкого района, Кемеров, Ленинска-Кузнецкого, Мариинска и др.

По данным министерства транспорта региона, на обновление автопарка из областного бюджета направлено 7 млрд рублей.