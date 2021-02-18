Токио, , 15:14 — REGNUM Комедийная ролевая игра Miitopia выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch 21 мая 2021 года. Об этом стало известно 18 февраля во время онлайн-презентации Nintendo Direct.

В Miitopia команде персонажей нужно будет сразиться с могущественным тёмным лордом, который умеет красть чужие лица. По словам разработчиков, игроки смогут настраивать всех героев этого приключения и выбирать для каждого уникальные роли — в том числе решать, кто станет подручным протагониста, а кто главным злодеем.

Напомним, Mii — это полностью настраиваемый аватар геймера, которого можно использовать в различных играх и приложениях от компании Nintendo. Эта функция впервые появилась на консоли Nintendo Wii.

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