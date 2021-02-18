Москва, , 15:22 — REGNUM Наиболее качественное автомобильное топливо в России продаётся на АЗС, расположенных внутри Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом 18 февраля заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«За пределами МКАД в Московской области эта проблема есть, но не носит серьезного характера. За пределами Московской области тесты говорят, что качество резко ухудшается по мере удаления от МКАД. А для автовладельца намного важнее, чтобы топливо было качественным, чем недоливы. Причем те, кто заправляют контрафактное топливо, как правило по количеству наливают его идеально», — сказал Шкуматов.

По словам общественника, аналогичным образом обстоят дела и с недоливом топлива. Чем дальше АЗС расположена от столицы, тем выше вероятность, что горючего зальют меньше оплаченного объёма.