Махачкала, , 15:11 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении еще одного «вора в законе» Роланда Гегечкори. С 1985 года он среди представителей преступного мира пользуется непререкаемым авторитетом и занимает высшее положение в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Гегечкори причисляет себя к категории «воров в законе» и воспринимается в этом качестве криминальными элементами на свободе и среди отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

«Занимаемое положение в преступной иерархии, авторитет и влияние в преступной среде Роланд Гегечкори использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территории Дагестана, чем создает угрозу общественной безопасности РФ», — говорится в сообщении СКР.

По возбужденному делу собираются доказательства, а правоохранители принимают меры для задержания очередного «вора в законе», который известен в криминальных кругах под кличкой Роданд-Шляпа.

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