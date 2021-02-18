Москва, , 15:17 — REGNUM Из 1,8 тыс. АЗС, работающих в Москве и Подмосковье, только два десятка были уличены в существенном недоливе топлива. Об этом 18 февраля заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

АЗС Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

«По поводу московского и подмосковного рынка топлива хочу сказать, что никакой катастрофы, что везде недоливают, нет. При этом порядка 20 отдельных АЗС, которые были проверены, из 1,8 тыс. заправок московского региона, отличились значительным, в десятки процентов, обманом потребителя», — сказал Шкуматов.

Также общественник заявил, что в столичном регионе было выявлено несколько АЗС, которые продают некачественное горючее. Однако в целом ситуация на топливном рынке региона является нормальной, подчеркнул эксперт.

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