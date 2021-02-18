Токио, , 15:05 — REGNUM Nintendo выпустила новый трейлер экшен-игры Monster Hunter Rise. Его опубликовали 18 февраля на официальном YouTube-канале компании.

В ролике разработчики показали множество новых чудовищ, с которыми предстоит сразиться игрокам. Релиз проекта состоится уже 26 марта 2021 года.

Напомним, Monster Hunter — это популярная серия японских экшен-игр, посвящённая сражениям с огромными фантастическими чудовищами. Monster Hunter Rise станет эксклюзивом консоли Nintendo Switch и, вероятно, в будущем не выйдет на других платформах.

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