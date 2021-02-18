Москва, , 15:02 — REGNUM Туроператоры в феврале 2021 года наблюдают рост продаж туров в отели 4* и 5* в Крыму и Краснодарском крае на уровне 40% по сравнению с февралем 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По остальным объектам юга России продажи туров выросли на 15−30% в зависимости от региона и звёздности отеля. Больше всего востребованы отели 3* и 4* (завтрак, полупансион или «все включено»).

Туроператоры считают, что российскому югу не хватает больших курортных отелей (более 500 номеров). Крупные отели более рентабельны и могут принять большее количество туристов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на туристические услуги в России в 2021 году могут вырасти на 10—15%.

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