Волгоград, , 15:01 — REGNUM Аварийный режим работы электрической проводки или электрического оборудования послужили причиной пожара на Качинском рынке в Волгограде. Предварительную версию озвучили 18 февраля в администрации Дзержинского района города

Сообщение о пожаре в одноэтажном здании непродовольственного торгового павильона поступило в дежурную службу 16 февраля в 13:44. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение по всей площади помещения, где продавалась преимущественно верхняя одежда. Пламя перекинулось на соседнее здание, в котором располагались два сетевых магазина, а также на 10 торговых мест, расположенных вдоль горящего павильона. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара пострадали три человека, погибла одна женщина. В СК по региону проводят проверку.

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