Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России, уроженца Северной столицы Андрея Мягкова.

«Ушел из жизни выдающий русский актер, снискавший любовь миллионов зрителей. В театре и кинематографе он создал богатейшую коллекцию ярких, запоминающихся работ. Андрей Мягков родился в Ленинграде, ребенком пережил блокаду. С нашим городом Андрея Васильевича связывают студенческие годы. Здесь он впервые заявил о себе как о самобытной творческой личности. Андрей Васильевич сыграл во многих знаковых кинолентах, ставших нашим бесценным культурным достоянием. Его персонажи наделены чертами, свойственными ему самому — интеллигентностью, обаянием, благородством», — заявил Беглов.

Он выразил уверенность, что Мягкова навсегда запомнят как настоящего мастера сцены, преданного своему призванию и тем идеалам, которым он служил до конца своей жизни.

Соболезнования родным и близким народного артиста выразил и спикер городского ЗакСа Вячеслав Макаров от имени всех депутатов.

«Многообразие его таланта, любовь к искусству и поразительная работоспособность позволили ему воплотить на сцене и на экране многие десятки жизненных, трогающих душу образов. Разносторонняя, гармоничная личность, Андрей Васильевич успешно пробовал свои силы в литературе и живописи. Его заслуги отмечены высокими наградами и престижными премиями. Но главным достижением Андрея Мягкова стала поистине всенародная любовь. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — заключил Макаров.

Напомним, Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Он известен по фильмам «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс» и другим.

Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года и ребенком застал блокаду. Он окончил Ленинградский химико-технологический институт (ныне — Санкт-Петербургский государственный технологический институт), а после того, как его заметили педагоги МХАТ в любительском спектакле, перебрался в Москву.

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