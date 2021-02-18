Москва, , 14:58 — REGNUM Церемония прощания с советским и российским артистом Андреем Мягковым состоится 20 февраля в МХТ имени А. П. Чехова. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба театра.

«Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что гражданская панихида начнется в 10:00 в МХТ имени А. П. Чехова, а после нее пройдет отпевание покойного в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

Кроме того, указывается, что Андрей Мягков будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее народный артист РФ, актер и музыкант Дмитрий Харатьян заявил, что советский и российский актер Андрей Мягков, о кончине которого стало известно ранее, своим исполнением роли Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» стал близок каждой семье, каждому человеку в России, а также он является частью нашей общей культуры, нашего прошлого.

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