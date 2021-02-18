Симферополь, , 14:55 — REGNUM Власти Крыма не намерены вводить новых ограничений в водоснабжении, ситуация с водой на полуострове стабильная. Об этом 18 февраля в эфире телеканала Россия24 сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, комментируя заявление Украины о завершении строительства дамбы Северо-Крымского канала.

«Ничего нового в решении Украины нет. Северо-Крымский канал был построен всем Советским Союзом. После того, как они его перекрыли в 2014 году, мы переориентировали сельское хозяйство, перестали выращивать рис. Питьевой водой Северо-Крымский канал снабжал нас крайне редко», — сказал Константинов, добавив, что от перекрытия канала Крым не понес серьезного ущерба.

Константинов добавил, что в настоящее время вопрос водоснабжения крымчан пресной водой решается планомерно.

«Ситуация с водой стабилизировалась, она находится полностью под контролем. Никаких новых ограничений по воде мы не вводим», — сказал Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, с лета 2020 года Крым испытывает острый дефицит пресной воды — причиной стала сильная засуха. В результате в августе в Симферополе, а затем в ряде других муниципалитетов был введен график подачи воды, который сохраняется до сих пор.

Добавим, что 18 февраля глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя планы Украины достроить дамбу Северо-Крымского канала, заявил, что устойчивое водоснабжение Крыма не зависит от Украины и будет обеспечено без её участия.