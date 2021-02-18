Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Больше всего машин на съёмках фильмов разбил знаменитый актёр Вин Дизель. Об этом сообщается на сайте Scrap Сar Сomparison.

Отмечается, что основной доход актера — это съемки в фильмах «Форсаж». В общей сложности Вин Дизелю удалось превратить в металлолом 61 машину.

Следом за Вин Дизелем идёт ещё один лысый актёр — Брюс Уиллис. Его персонажи разбили 60 машин. Тройку «вандалов» замыкает Арнольд Шварценеггер с результатом 52 уничтоженных автомобиля.

На четвёртом месте актёр Мэтт Дэймон, сыгравший главного героя в фильме «Марсианин». У него результат послабее — 35 разбитых машин. Он попал в «пятёрку» благодаря франшизе про Джейсона Борна.

Пятое место в рейтинге у Киана Ривза. На его совести 30 автомобилей, пришедших в негодность.

Ранее на американской онлайн-площадке Bring a Trailer был выставлен на торги суперкар BMW M1 с пакетом Studie из гаража актера фильма «Форсаж» Пола Уокера.

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