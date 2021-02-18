Махачкала, , 14:52 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки подтвердился тест на коронавирус у 62 жителей региона. При этом в течение последнего месяца прирост числа новых пациентов с COVID-19 снизился более чем в два раза, сообщили 18 февраля в федеральном оперативном штабе.

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Общее количество носителей коронавируса в республике достигло 29 291 человека. Из них удалось справиться с болезнью 26 864 жителям региона. Ежедневный прирост числа выздоровевших уже стабильно превышает численность новых заразившихся. Так, за минувшие сутки выписаны в связи с выздоровлением 78 человек.

Не прекращаются при этом случаи летального исхода. Ежедневно болезнь уносит жизни до пяти жителей Дагестана. Общее число скончавшихся от осложнений после COVID-19 составило 1311 человек.

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