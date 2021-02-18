Москва, , 14:53 — REGNUM В Москве и Подмосковье подавляющее большинство АЗС обеспечивают низкий уровень недолива топлива или вообще не допускают подобных вещей. Об этом 18 февраля заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Москве и Московской области наблюдается соотношение классическое — 80% заправок стараются быть честными и недолив там ниже среднего, а у 20% заправок недолив выше среднего», — сказал Шкуматов.

Во время исследования, проведённого с помощью «тайных покупателей», в столичном регионе было выявлено три сети АЗС, где был зафиксирован системный, примерно одинаковый недолив. Одна из сетей все исправила у себя, две этого еще не сделали, отметил общественник.

Читайте ранее в этом сюжете: Недолив топлива на АЗС Москвы оценили примерно в 1%

Читайте развитие сюжета: Два десятка АЗС Московского региона уличили в недоливе топлива