Москва, , 14:59 — REGNUM Однофазная вакцина от коронавируса «Спутник лайт» вышла на третий этап исследований, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

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«Важное событие — началась третья фаза испытаний вакцины «Спутник лайт», — сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что препарат предназначен в основном для экспорта, а в России будут применять «Спутник V». Один укол «Спутник лайт» более эффективен, чем многие двухкомпонентные вакцины, потому этот препарат может заинтересовать другие государства.

Третий этап клинических исследований продлится до 28 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцину «Спутник лайт», как и препарат «Спутник V», разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Новый препарат требуется вводить только один раз, он снижает вероятность тяжёлого течения заболевания, но не исключает его полностью. Вакцина действует не так долго, как двухкомпонентный «Спутник V», предположительно, четыре-пять месяцев.

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