Абакан, 18 февраля 2021, 14:49 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о непогоде — сильном ветре и мокром снеге.
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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, по данным Хакасского гидрометцентра, 19 февраля и ночью 20 февраля в регионе ожидается сильный снег, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях.
20 февраля прогнозируется очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 м/с, в горах — до 30 м/с.
Как сообщало ИА REGNUM, иркутские спасатели предупредили об ухудшении погодных условий 19 февраля.
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