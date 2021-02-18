Абакан, , 14:49 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о непогоде — сильном ветре и мокром снеге.

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, по данным Хакасского гидрометцентра, 19 февраля и ночью 20 февраля в регионе ожидается сильный снег, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях.

20 февраля прогнозируется очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 м/с, в горах — до 30 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские спасатели предупредили об ухудшении погодных условий 19 февраля.

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