Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM В прокуратуру Свердловской области отправлена жалоба с просьбой проверить, как проводятся замеры мусора в регионе. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Александр Ивачёв в Facebook.

Парламентарий просит обратить внимание на деятельность Региональной энергетической комиссии и властей муниципалитетов. По мнению Ивачёва, в правилах замера мусора отсутствуют положения, которые закрепляют за местными властями полномочия по проведению замеров мусора с целью определения нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов.

Также депутат заявляет о случаях отказов, выданных общественниках на просьбу включить их в состав профильных комиссий. Ивачёв сообщает, что в деятельности РЭК и местных властей имеются нарушения — в частности, представители руководящих структур отсутствуют на замерах, а РЭК не обеспечивает открытость информации.

Как сообщало ИА REGNUM, новые правила в сфере обращения с ТКО вступили в силу на Среднем Урале с 1 января 2019 года.

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