Москва, 18 февраля 2021, 14:44 — REGNUM Недовольны своим работодателем большинство работающих жителей России (56%), среди работников старшей возрастной группы — 67%, среди молодёжи до 24 лет — 65%, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).
Несмотря на недовольство работой, большинство опрошенных не хотят уходить с работы и искать новое место. Не готовы предпринимать какие-либо решительные шаги 71% работников.
Лишь 17% респондентов хотели бы сменить место работы. Самая распространённая причина недовольства работодателем — уровень заработной платы.
Опрошены в декабре 2020 года 1600 граждан РФ старше 18 лет в 53 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%
Как сообщало ИА REGNUM, треть работающих граждан РФ (32%) полностью удовлетворены, 50% скорее удовлетворены условиями труда.
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