Тамбов, , 14:42 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 18 февраля.

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Всего в регионе скончались 318 человек.

Выписаны после выздоровления были 22 тыс. 906 пациентов, в том числе 107 человек — за последние сутки.

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