Тамбов, , 14:40 — REGNUM В Тамбовской области 18 февраля подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области был зарегистрирован 25 тыс. 31 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 22 тыс. 906 пациентов, в том числе 107 человек — за последние сутки. За весь период скончались 318 человек.

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