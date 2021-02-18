Тамбов, 18 февраля 2021, 14:40 — REGNUM В Тамбовской области 18 февраля подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено за предыдущие сутки.
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Всего в области был зарегистрирован 25 тыс. 31 носитель вируса.
После выздоровления были выписаны 22 тыс. 906 пациентов, в том числе 107 человек — за последние сутки. За весь период скончались 318 человек.
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