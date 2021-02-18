Джакарта, , 14:38 — REGNUM Результаты опроса центра стратегических и международных исследований показали, что 63,6% представителей поколения Z (в возрасте 17−22 лет) не верят в эффективность вакцины от COVID-19, сообщает Kompas.

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По данным опроса, только 36,4% молодых людей твердо верят в эффективность вакцины от COVID-19.

Мнение молодых людей сильно отличается от мнения пожилых. В ходе опроса было выявлено, что 73,2% пожилых людей твердо верят в эффективность вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, процент положительных результатов тестов на коронавирус в Индонезии достиг рекордного уровня, а именно 40,1%.

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