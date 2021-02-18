Токио, , 14:36 — REGNUM Соревновательная игра Mario Golf: Super Rush выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch 25 июня 2021 года. Об этом 17 февраля сообщили разработчики проекта на своём официальном YouTube-канале.

В Super Rush популярным персонажам серии Super Mario Bros. предстоит играть в гольф, используя как спортивные навыки, так и различные сверхспособности. Разработчики обещают, что в игре также будет сюжетный режим (с возможностью создать собственного героя) и необычный режим «Блитц-гольф», в котором все гольфисты будут стараться забить мяч быстрее соперников.

Предварительные заказы на Mario Golf: Super Rush уже открыты. Сообщается также, что играть в неё можно будет при помощи «управления движением» — для этого нужно будет держать контроллер Joy-Con как клюшку для гольфа.

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